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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 13:56

Justiça determina retirada de vídeo com informações falsas sobre candidato ao Senado Germano Rigotto

O ex-governador Germano Rigotto (MDB), candidato ao Senado Federal, entrou na Justiça contra vídeo veiculado pelo deputado federal Mauricio Marcon

O ex-governador Germano Rigotto (MDB), candidato ao Senado Federal, entrou na Justiça contra vídeo veiculado pelo deputado federal Mauricio Marcon

Dani Villar/Especial/JC
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Marcus Meneghetti
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE) determinou a exclusão das redes sociais de um vídeo produzido pelo deputado federal Maurício Marcon (PL), no qual ele divulgaria informações falsas sobre o candidato ao Senado Germano Rigotto (MDB).

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