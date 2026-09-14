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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 12:21

Mendonça mantém sob reserva mais de 30 quebras de sigilo bancário e fiscal do Master

Quebras autorizadas por Mendonça impactam, por exemplo, a Super Empreendimentos, investigada pela PF

Quebras autorizadas por Mendonça impactam, por exemplo, a Super Empreendimentos, investigada pela PF

Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), mantém sob sigilo quebras bancárias e fiscais de mais de 30 pessoas físicas e jurídicas investigadas no caso Master, entre elas empresas do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O material é mais robusto do que os dados de pagamentos do Master aos quais o ministro Alexandre de Moraes pediu acesso, e que constam de um relatório de inteligência financeira do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).
A PF (Polícia Federal) pediu em março a Mendonça a retirada de dados tarjados do relatório do Coaf e, oito dias depois, enviou uma nova representação ao gabinete, requerendo as quebras dos sigilos dos mesmos alvos.

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