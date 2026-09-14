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CapaPolíticaCaso Master

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 11:35

PF entrega conteúdo do celular de Vorcaro aos gabinetes de Zanin e Gilmar no STF

Na terça-feira, o plenário do STF deve analisar o relatório da PF que aponta Alexandre de Moraes como interlocutor do ex-banqueiro

Na terça-feira, o plenário do STF deve analisar o relatório da PF que aponta Alexandre de Moraes como interlocutor do ex-banqueiro

Rubens Cavallari/Esfera Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A Polícia Federal entregou o conteúdo integral do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro aos gabinetes dos ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal).
Inicialmente, Zanin havia ordenado à PF que os dados fossem remetidos ao gabinete neste domingo (13) até as 23h. O ministro Gilmar Mendes também enviou ofício à PF no mesmo sentido no domingo.

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