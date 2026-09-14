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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 11:30

Só 9% dos membros da bancada de educação no Congresso priorizam emendas para a área

Dos 20 parlamentares da bancada que priorizaram a educação, 9 são do PT e 8, do PSOL

Dos 20 parlamentares da bancada que priorizaram a educação, 9 são do PT e 8, do PSOL

Leonardo Sá/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
Somente 20 dos 227 parlamentares da Frente Parlamentar Mista de Educação destinaram as maiores parcelas de suas emendas individuais à educação em 2024 e 2025. Isso representa 9% dos parlamentares da bancada. Ainda que baixo, o retrato é melhor do que na comparação com o restante do Congresso. Só 15 (ou 4%) dos parlamentares não vinculados à bancada tiveram a educação como alvo preferencial no período.
Dos 20 parlamentares da bancada que priorizaram a educação, 9 são do PT e 8, do PSOL. Os outros três são do PP, Cidadania e PDT. Os dados oficiais foram tabulados a pedido da Folha pela Central de Emendas, plataforma que cruza e analisa números do orçamento. Foram considerados os valores empenhados (reservados) por função orçamentária, que indica o setor da aplicação (como saúde, educação, segurança, direitos humanos etc.).

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