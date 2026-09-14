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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 10:00

PGR concorda com Moraes e pede retirada de sigilo de dados sobre rede de pagamentos do Master

Segundo a PGR, os autos relativos ao caso não estavam visíveis ao órgão

Segundo a PGR, os autos relativos ao caso não estavam visíveis ao órgão

Antonio Augusto/Secom/PGR/Divulgação/JC
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Agências
O vice-procurador-geral da República, Hindemburgo Chateaubriand, manifestou-se nesta segunda-feira (14) a favor da retirada de sigilo de dados de pagamentos do Banco Master detalhados em relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).
A derrubada desse sigilo tinha sido solicitada pelo ministro Alexandre de Moraes ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, neste domingo (13).

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