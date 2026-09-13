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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 19:23

Zanin ordena acesso à integra de celular de Vorcaro e diz não haver 'hierarquia entre ministros' do STF

O posicionamento de Zanin é mais um capítulo da crise sem precedentes dentro do STF

O posicionamento de Zanin é mais um capítulo da crise sem precedentes dentro do STF

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
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Agências
O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou neste domingo (13) que a Polícia Federal dê acesso à íntegra do conteúdo do celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Ele ordena à corporação que os dados sejam remetidos ao gabinete ainda neste domingo (13), até as 23 horas.
O posicionamento de Zanin é mais um capítulo da crise sem precedentes dentro do STF, protagonizada pelos ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, tendo as investigações sobre o banco Master de Vorcaro como pano de fundo.
• LEIA TAMBÉM: Ministros do STF esperam receber rito da sessão sobre Moraes na segunda

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