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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 00:25

PF suspeita que Toffoli tinha dinheiro de Vorcaro em paraíso fiscal

Ministro do STF, Dias Toffoli sofreu desgaste após exposição de conexões com Vorcaro

Ministro do STF, Dias Toffoli sofreu desgaste após exposição de conexões com Vorcaro

Rosinei Coutinho/STF/Divulgação/JC
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Agências
A Polícia Federal suspeita que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), é proprietário ou beneficiário final do fundo de investimento Arleen, que recebeu R$ 35 milhões de Daniel Vorcaro, do Banco Master, segundo reportagem publicada pela revista Piauí, com base em relatório do órgão enviado à corte.
O fundo Arleen comprou uma parte das cotas da Maridt, empresa de José Eugenio e José Carlos Dias Toffoli, irmãos do ministro, e da qual o magistrado admitiu fazer parte do quadro societário, no resort Tayayá, em Ribeirão Claro (SC).

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