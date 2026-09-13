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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 18:01

Relatório da PF aponta que BRB comprou R$ 17 bilhões em créditos do Master

Banco de Brasília esteve envolvido em operação envolvendo títulos falsos, de acordo com a Polícia Federal

Banco de Brasília esteve envolvido em operação envolvendo títulos falsos, de acordo com a Polícia Federal

Joédson Alves/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
Investigações da Polícia Federal (PF) concluíram que o BRB (Banco de Brasília) transferiu cerca de R$ 17 bilhões ao Banco Master no âmbito da compra de carteiras de crédito, segundo documentos do caso tornados públicos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na semana passada. Porém, a maior parte desses repasses, cerca de R$ 12,2 bilhões, eram títulos falsos, ou seja, sem valor.
Segundo a PF, a fraude se dava pela venda de CCBs (Cédulas de Crédito Bancário) falsas, derivadas de créditos consignados inexistentes gerados pela Tirreno, empresa de fachada criada em dezembro de 2024, e controlada pela Cartos (Sociedade de Crédito Direto). As informações são da agência Folhapress.

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