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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 17:42

Mendonça diz ser contra abrir íntegra do celular de Vorcaro

Ministro do Supremo, André Mendonça avalia que medida pode tumultuar a sessão marcada para terça-feira

Ministro do Supremo, André Mendonça avalia que medida pode tumultuar a sessão marcada para terça-feira

Gustavo Moreno/STF/JC
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Agências
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) disse neste domingo (13) ser contra a abertura da íntegra das informações do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, por entender que isso pode tumultuar o julgamento marcado para terça-feira (15).
Mendonça pediu que o presidente do Supremo, Edson Fachin, apure se delegados da Polícia Federal (PF) estão sofrendo alguma espécie de constrangimento interno ou pressão para liberar a totalidade do material. As informações são da agência Folhapress.
O despacho foi assinado depois que a PF informou a Fachin que dispõe "de plenas condições técnicas" para produzir e encaminhar cópia da extração do celular de Daniel Vorcaro aos gabinetes dos ministros que o solicitaram, observadas as cautelas de sigilo aplicáveis.

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