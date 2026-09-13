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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 10:03

Fachin dá 24 horas para PF enviar informações sobre celular de Vorcaro

Petição é da noite deste sábado (12)

Petição é da noite deste sábado (12)

Agência Brasil
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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Edson Fachin, estabeleceu o prazo de 24 horas para que a Polícia Federal (PF) envie informações sobre a custódia do material extraído do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o estado em que ele se encontra.

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