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Publicada em 12 de Setembro de 2026 às 17:47

PGR reitera pedido de abertura de todos os documentos do caso Master

Documento é assinado pelo procurador-geral, Paulo Gonet, e por outros três integrantes do órgão

Documento é assinado pelo procurador-geral, Paulo Gonet, e por outros três integrantes do órgão

Antonio Augusto/MPF/JC
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Agências
A Procuradoria-Geral da República (PGR) reiterou neste sábado (12) o pedido para que todos os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) tenham acesso aos documentos que integram as investigações sobre o Banco Master, de Daniel Vorcaro. Em documento enviado ao presidente do Supremo, Edson Fachin, a Procuradoria reforçou o pedido que havia sido feito no dia anterior pela liberação dos dados.

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