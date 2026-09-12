Porto Alegre,

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CapaPolíticaéleições 2026

Publicada em 12 de Setembro de 2026 às 00:33

"Nenhum presidente de outro país vai meter o ‘bedelho’ nas eleições", diz Lula em Porto Alegre

O discurso de Lula durou pouco mais de 50 minutos e ele foi o último a falar

O discurso de Lula durou pouco mais de 50 minutos e ele foi o último a falar

Tânia Meinerz/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizou comício nesta sexta-feira (11) no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico de Porto Alegre, junto a integrantes da coligação Com o Povo, liderada pela candidata ao Piratini, Juliana Brizola (PDT).

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