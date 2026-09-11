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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 19:53

Presidente Lula realiza comício com Juliana Brizola no Centro de Porto Alegre

O ato foi realizado no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre

O ato foi realizado no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre

Tânia Meinerz/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realiza comício nesta sexta-feira (11) no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico de Porto Alegre.

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