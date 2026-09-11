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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 18:18

Lula cancela visita ao IFRS em Viamão; ministro da Educação cumpre agenda

O compromisso na instituição foi mantido com a presença do ministro da Educação, Leonardo Barchini

O compromisso na instituição foi mantido com a presença do ministro da Educação, Leonardo Barchini

Gabriel Margonar/Especial/JC
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Gabriel Margonar
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a participação na visita ao Campus Viamão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), prevista para a tarde desta sexta-feira (11).

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