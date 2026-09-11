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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 18:25

No RS, Lula cobra Leite sobre demora na liberação de recursos para reconstrução do RS

Questionamentos aconteceram em reunião sobre o Fundo de Apoio à Infraestrutura para Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos (Firece), em Canoas

Questionamentos aconteceram em reunião sobre o Fundo de Apoio à Infraestrutura para Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos (Firece), em Canoas

Reprodução/Divulgação/JC
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou do governador gaúcho,  Eduardo Leite (PSD), explicações sobre a demora na liberação de recursos federais para obras de reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de 2024. 

A cobrança ocorreu, nesta sexta-feira (11), durante reunião sobre o Fundo de Apoio à Infraestrutura para Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos (Firece), em Canoas. O encontro contou com a presença do governador Eduardo Leite (PSD), dos prefeitos de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), de Canoas, Airton Souza (PL), e de Eldorado do Sul, Juliana Carvalho (PSD), além da ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e do ministro dos Transportes, George Santoro.

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