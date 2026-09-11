Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaInvestigação

Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 15:19

Fachin dá 24h para Mendonça liberar o sigilo total do caso Master

Fachin, acolheu pedidos feitos pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelo ministro Alexandre de Moraes

Fachin, acolheu pedidos feitos pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelo ministro Alexandre de Moraes

Alejandro Zambrana/STF/JC
Compartilhe:
Agências
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, acolheu pedidos feitos pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelo ministro Alexandre de Moraes e solicitou ao ministro André Mendonça que levante, em até 24h, todo o sigilo sobre o caso do Banco Master.

Notícias relacionadas