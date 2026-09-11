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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 14:40

Flávio Bolsonaro diz que Mendonça 'está certo' em investigação sobre Dark Horse e pede abertura de sigilo

"O ministro André Mendonça está certo. Ele está sendo juiz", disse Flávio Bolsonaro

"O ministro André Mendonça está certo. Ele está sendo juiz", disse Flávio Bolsonaro

Pablo PORCIUNCULA/AFP/JC
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Agências
O candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) evitou responsabilizar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça pela decisão que autorizou a abertura de investigação sobre sua relação com o financiamento do filme "Dark Horse". O senador afirmou que o ministro "está certo" e que apenas cumpre seu papel de juiz.

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