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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 15:45

Candidatos ao Senado debatem temas como STF, bets e endividamento agrícola

Oito candidatos ao Senado participaram do debate na Rádio Gaúcha

Oito candidatos ao Senado participaram do debate na Rádio Gaúcha

Reprodução Youtube/JC
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Marcus Meneghetti
A Rádio Gaúcha reuniu, em um debate nesta sexta-feira (11), oito candidatos que disputam as duas vagas ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Frederico Antunes (PSD), Germano Rigotto (MDB), Manuela d’Ávila (PSOL), Marcel van Hattem (NOVO), Milton Cardoso (PSDB), Paulo Pimenta (PT), Renato Jaguarão (Cidadania) e Ubiratan Sanderson (PL) discutiram temas como a crise no Supremo Tribunal Federal (STF), o endividamento das famílias em decorrência das Bets e as dívidas do setor agrícola.

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