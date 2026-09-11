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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 11:20

Quebra de sigilo no STF confirma que Flávio Bolsonaro é investigado por financiamento do filme ‘Dark Horse’

Candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro rechaça qualquer irregularidade na captação dos recursos

Candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro rechaça qualquer irregularidade na captação dos recursos

SERGIO LIMA / AFP
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Agências
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) seja investigado por suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção no financiamento de "Dark Horse", filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, com recursos do banqueiro Daniel Vorcaro, do Master.

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