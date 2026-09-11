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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 08:49

Lula cumpre agenda no RS nesta sexta em reunião sobre fundo de apoio a eventos climáticos

No Rio Grande do Sul, Lula participa de agendas em Canoas e no Instituto Federal em Viamão

No Rio Grande do Sul, Lula participa de agendas em Canoas e no Instituto Federal em Viamão

Evaristo SA/AFP/JC
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O Fundo de Apoio à Infraestrutura para recuperação e adaptação a eventos climáticos extremos será tema do encontro do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o governo do Estado e prefeitos da Região Metropolitana de Porto Alegre. Lula estará no Rio Grande do Sul para o cumprimento de agenda em Porto Alegre e Viamão. O evento será realizado nesta sexta-feira (11), às 14h20min, na Base Aérea de Canoas. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e o ministro dos Transportes, George Santoro, também participam do encontro.

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