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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 08:35

Relatório da PF aponta que grupo de Vorcaro acessou dados sigilosos do MPF sobre Master e BRB

Segundo os investigadores, as informações eram obtidas por meio de logins funcionais de terceiros

Segundo os investigadores, as informações eram obtidas por meio de logins funcionais de terceiros

Rovena Rosa/Agência Brasil/JC
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Agências
Um grupo ligado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro obteve informações de processos sigilosos por meio de consultas registradas nos logins funcionais de servidores do MPF (Ministério Público Federal), segundo a Polícia Federal. Em um dos episódios descritos pelos investigadores, um documento atribuído ao órgão foi usado para obter informações sobre quem havia contratado um helicóptero que teria sobrevoado a casa do ex-banqueiro na Bahia.
 
As informações constam de relatório da PF enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal). Mensagens reproduzidas no documento mostram que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário e identificado como Felipe Mourão nas conversas, encaminhava a Vorcaro resultados de consultas a sistemas internos.

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