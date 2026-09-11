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CapaPolíticaCaso Master

Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 07:25

Mendonça derruba sigilo do caso Master a pedido de Fachin

Fachin solicitou que os autos sejam enviados aos demais integrantes da Corte

Fachin solicitou que os autos sejam enviados aos demais integrantes da Corte

CARLOS MOURA/SCO/STF/JC
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Agências
A pedido do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, o ministro André Mendonça derrubou o sigilo do inquérito que investiga fraudes cometidas por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e de outros 14 processos relacionados às investigações.

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