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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 19:22

Lula cumpre agenda em Viamão e realiza comício em Porto Alegre nesta sexta (11)

Presidente participará de ato com apoiadores gaúchos

Presidente participará de ato com apoiadores gaúchos

AFP
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 O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estará no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (11), quando visitará a sede do campus Viamão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) e, após, realizará comício em Porto Alegre, no Largo Glênio Peres, com concentração de apoiadores a partir das 17h e início previsto para 19h.

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