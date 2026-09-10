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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 17:45

No RS, Flávio tem 42% e Lula, 39%, mostra pesquisa Real Time Big Data

Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais

Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais

MAURO PIMENTEL
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Agências
Flávio Bolsonaro (PL) tem 42% das intenções de voto para a Presidência da República no primeiro turno entre os eleitores do Rio Grande do Sul, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, registra 39%, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 10. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.
 
Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante) aparecem com 5% cada. Pablo Marçal (PRTB) e Ronaldo Caiado (PSD) têm 2% cada, enquanto Romeu Zema (Novo) registra 1%. Outros candidatos somam 1%. Brancos e nulos são 2% e 1% não soube ou não respondeu.
 
Gênero
 
Entre os homens, Flávio Bolsonaro registra 48% das intenções de voto e Lula, 32%. Renan Santos tem 7%; Augusto Cury, 4%; Pablo Marçal e Ronaldo Caiado, 2% cada; e Zema, 2%. Outros candidatos somam 1%, mesmo percentual de brancos e nulos e dos que não souberam ou não responderam.
 
Entre as mulheres, Lula registra 45% e Flávio Bolsonaro, 37%. Augusto Cury tem 5%; Renan Santos, 4%; Pablo Marçal e Ronaldo Caiado, 2% cada; e Zema, 1%. Outros candidatos somam 1%, enquanto brancos e nulos são 2% e 1% não soube ou não respondeu.
 
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Lula tem 25% e Flávio Bolsonaro, 24%. Renan Santos e Augusto Cury registram 3% cada, Ronaldo Caiado tem 2% e outros nomes somam 2%. Brancos e nulos são 5%, enquanto 36% não souberam ou não responderam.
 
Segundo turno
 
Em um eventual segundo turno entre Flávio e Lula, o candidato do PL registra 53% das intenções de voto, ante 42% do petista. Outros 3% afirmam que votariam em branco ou nulo e 2% não souberam ou não responderam.
 
A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 5 e 9 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Para a disputa presidencial, o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-00631/2026.

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