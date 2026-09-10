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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 17:41

PF suspeita de desvio de R$ 750 mil para produtora de 'Dark Horse' e de uso de verba pública em filme

A investigação resultou na operação deflagrada nesta quinta-feira (10) sob autorização do ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal)

A investigação resultou na operação deflagrada nesta quinta-feira (10) sob autorização do ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal)

Reprodução/Polícia Federal/JC
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Agências
A Polícia Federal suspeita que R$ 750 mil repassados à produtora do filme "Dark Horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tiveram origem em dinheiro público de emendas parlamentares do deputado Mário Frias (PL-SP) e foram usados para bancar a produção. A investigação resultou na operação deflagrada nesta quinta-feira (10) sob autorização do ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal).

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