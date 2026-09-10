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CapaPolíticaSupremo Tribunal Federal

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 17:27

Pronunciamento de Moraes deve ser feito na segunda-feira, véspera da sessão do STF

Assim como estava previsto para esta quinta, Moraes não concederá uma entrevista coletiva à imprensa na semana que vem

Assim como estava previsto para esta quinta, Moraes não concederá uma entrevista coletiva à imprensa na semana que vem

Rosinei Coutinho/STF/Divulgação/JC
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Agências
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deve fazer na próxima segunda-feira (14), um pronunciamento a respeito da sua situação atual na Corte - em especial, em relação ao inquérito das fakes news, cuja relatoria foi assumida nesta quarta-feira (9) pelo presidente da Corte, Edson Fachin. É essa a informação que ele tem dito a interlocutores, depois que suspendeu sua fala prometida inicialmente para esta quinta-feira (10).

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