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CapaPolíticaJustiça

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 17:49

Dino cita risco de evasão e proíbe deputado Mario Frias de deixar país

Medida consta na Operação Make-Up deflagrada nesta quinta-feira

Medida consta na Operação Make-Up deflagrada nesta quinta-feira

Agência Brasil
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Agências
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu o deputado Mario Frias (PL-SP) de deixar o país e de se comunicar com outros investigados no inquérito que apura desvios de emendas parlamentares para financiar a produção do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. 


A medida consta na decisão em que o ministro autorizou a Operação Make Up, deflagrada nesta quinta-feira (10), em que a Polícia Federal (PF) cumpre 49 mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal. 

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