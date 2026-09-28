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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 19:59

Priscila Voigt propõe frentes populares para obras de reconstrução do RS

Priscila Voigt concorre ao governo do Estado pela Unidade Popular

Priscila Voigt concorre ao governo do Estado pela Unidade Popular

Marcus Meneghetti/JC
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Marcus Meneghetti
A candidata ao governo do Estado pela Unidade Popular (UP), Priscila Voigt, defende frentes emergenciais de trabalho para acelerar não só as obras de reconstrução do Rio Grande do Sul após a enchente de 2024, mas também as de preparação para eventos climáticos extremos no futuro.

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