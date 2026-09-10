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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 09:23

Alexandre de Moraes anuncia e depois cancela pronunciamento em meio a crise no STF

Moraes ainda não se pronunciou após a divulgação de mensagens trocadas com Daniel Vorcaro

Moraes ainda não se pronunciou após a divulgação de mensagens trocadas com Daniel Vorcaro

Gustavo Moreno/STF/JC
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Agências
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), anunciou e cancelou em seguida um pronunciamento que faria às 11h desta quinta-feira (10), um dia após o presidente da corte, Edson Fachin, tirar dele a relatoria do inquérito das fake news. 

A manifestação do ministro não seria transmitida, como costuma ocorrer em outros pronunciamentos e nas sessões do Supremo. Ele não divulgou o teor da sua fala, que seria a primeira após a divulgação de mensagens trocadas com Daniel Vorcaro pouco antes da prisão do então dono do Banco Master.

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