Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaInvestigação

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 08:41

PF deflagra operação que apura desvio de recursos públicos no filme ‘Dark Horse’

Investigações apontam para a existência de uma organização criminosa, formada por agentes públicos e privados

Investigações apontam para a existência de uma organização criminosa, formada por agentes públicos e privados

POLÍCIA FEDERAL/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Agências
A Polícia Federal, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou, nesta quinta-feira (10), a Operação Make Up, para apurar suposto desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares repassadas, por meio de termo de fomento, à organização da sociedade civil. A operação investiga o financiamento do filme “Dark Horse”, que relata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Notícias relacionadas