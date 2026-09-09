Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaInvestigação

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 19:16

PF intima Galípolo, Campos Neto e André Esteves a depor como testemunhas em inquérito sobre Master

Presidente do BC foi intimado a depor

Presidente do BC foi intimado a depor

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
A Polícia Federal (PF) intimou, no início de agosto, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o ex-chefe da autoridade monetária Roberto Campos Neto para prestarem depoimento como testemunhas no inquérito que apura a fiscalização do Banco Master, de Daniel Vorcaro -liquidado em novembro de 2025.
 
O dono do BTG, o banqueiro André Esteves, e o atual diretor de Fiscalização do BC, Ailton de Aquino, também foram convocados para falar à corporação. As audiências serão realizadas por videoconferência. O trecho do documento ao qual a reportagem teve acesso não indica uma data de quando serão realizadas.
 
LEIA TAMBÉM: Fachin revoga decisões de Mendonça e Dino sobre afastamento de diretor da PF
A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pela reportagem. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Banco Central, por e-mail, e também procurou, por mensagem de WhatsApp, Galípolo e Aquino, mas ainda não houve resposta.

Notícias relacionadas