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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 18:22

Vereadores mantêm três dos quatro vetos ao Plano Diretor 

O veto rejeitado trata da Transferência do Direito de Construir por imóveis tombados ou inventariados

O veto rejeitado trata da Transferência do Direito de Construir por imóveis tombados ou inventariados

Ederson Nunes/CMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
Com mais de seis anos de atraso, o processo de atualização do Plano Diretor de Porto Alegre está chegando às etapas finais. Nesta quarta-feira (9) os vereadores mantiveram três dos quatro vetos do Executivo à redação final do Plano Diretor Urbano Sustentável (PDUS) e da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos).

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