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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 12:29

Lula defende quebra completa de sigilo do caso Master como resposta à crise no Judiciário

"O Brasil precisa saber a verdade", declarou o petista

"O Brasil precisa saber a verdade", declarou o petista

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira (9) a quebra completa dos sigilos envolvidos nas investigações do caso Master como uma resposta à crise sem precedentes instalada na cúpula do Judiciário.
 
"Diante da gravidade do maior crime financeiro da história do Brasil, o povo brasileiro precisa de explicações e medidas imediatas para enfrentar a crise institucional que tomou conta do Poder Judiciário", escreveu Lula, no X (antigo Twitter). 

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