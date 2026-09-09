Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaBenefícios

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 08:46

STJ retoma julgamento para decidir cálculo de atrasados do INSS

Corte vai decidir a partir de quando deve ser calculado o valor dos atrasados pagos a quem ganha ação contra o instituto

Corte vai decidir a partir de quando deve ser calculado o valor dos atrasados pagos a quem ganha ação contra o instituto

Marcello Casal Jr/Agência Brasil/ Divulgação/ JC
Compartilhe:
Agências
O STJ (Superior Tribunal de Justiça) retoma nesta quarta-feira (9) um dos julgamentos mais importantes para segurados que vão à Justiça em busca do benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
 
A corte vai decidir a partir de quando deve ser calculado o valor dos atrasados pagos a quem ganha ação contra o instituto: se a partir da DER (Data de Entrada do Requerimento), ou seja, do pedido feito inicialmente na Previdência Social; se da data de citação do instituto na ação; se a partir de novo pedido, caso o segurado seja obrigado a fazê-lo; ou ao apresentar um novo documento no processo.

Notícias relacionadas