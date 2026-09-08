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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 21:26

Conselheiros de Lula e Flávio para a Saúde apresentam planos semelhantes para o SUS

Representantes dos candidatos na área da saúde participaram de evento nesta terça~feira (8)

Representantes dos candidatos na área da saúde participaram de evento nesta terça~feira (8)

Fernando Frazão/Agência Brasil/JC
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Agências
Os nomes escolhidos por Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) para formular o plano para a área da saúde na disputa à Presidência apresentaram ideias semelhantes para o SUS (Sistema Único de Saúde) em evento nesta terça-feira (8).
 
Em linhas gerais, o atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), e o médico Cláudio Lottenberg, que Flávio anunciou que nomeará ao comando da Saúde se for eleito, defenderam fortalecer a produção nacional de medicamentos e outros insumos, ampliar o uso de tecnologias e integrar dados da rede pública, além de reforçar pagamentos por serviços com base no desfecho clínico do paciente, em vez de por cada procedimento realizado.
As principais diferenças no discurso de cada conselheiro dos presidenciáveis apareceram ao tratar o grupo adversário.

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