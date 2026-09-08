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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 18:30

Cinco desafios para o novo governo do Rio Grande do Sul

Novo governo precisará encarar temas-chave para o futuro do Rio Grande do Sul

Novo governo precisará encarar temas-chave para o futuro do Rio Grande do Sul

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Juliano Tatsch
Juliano Tatsch Editor-assistente
O Rio Grande do Sul tem 8.526.233 eleitores aptos para irem às urnas definir o novo comando do governo do Estado nas eleições do dia 4 de outubro. Caberá a eles escolher o governador ou a governadora que será responsável por tocar as políticas públicas estaduais nos próximos quatro anos. Nesse período, quem sentar na principal cadeira do Palácio Piratini terá de enfrentar uma série de importantes desafios para o RS.

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