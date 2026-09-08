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CapaPolíticaSetor Produtivo

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 17:49

Entidades de setores produtivos gaúchos lançam manifesto em defesa das instituições

Nota é assinada por Fecomércio-RS, Fiergs e Farsul

Nota é assinada por Fecomércio-RS, Fiergs e Farsul

Carlos Macedo / Divulgação / JC
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JC
JC
A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) lançaram nesta segunda-feira (8) um manifesto em defesa da institucionalidade e da Constituição. Segundo a nota conjunta, "o Brasil não sobrevive sem instituições fortes e sem respeito às regras do jogo democrático".

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