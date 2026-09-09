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CapaPolíticaCâmara De Porto Alegre

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 00:25

Vetos ao Plano Diretor devem ser analisados nesta quarta-feira 

A votação foi adiada na última semana por falta de quórum

A votação foi adiada na última semana por falta de quórum

Ederson Nunes/CMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
A Câmara de Porto Alegre deve analisar os quatro vetos do Executivo ao Plano Diretor na sessão desta quarta-feira (9). A votação ainda depende da presença mínima de 18 dos 35 vereadores. A análise que aconteceria na semana passada foi adiada por falta de quórum. 

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