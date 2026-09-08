Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaSupremo Tribunal Federal

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 16:26

Fachin avalia tirar de Mendonça e assumir casos Master e INSS para conter crise no STF

Fachin conversou com Lula e sinalizou a intenção de dar andamento às acusações levantadas entre os ministros e levar os casos ao plenário da corte

Fachin conversou com Lula e sinalizou a intenção de dar andamento às acusações levantadas entre os ministros e levar os casos ao plenário da corte

G.Dettmar/CNJ/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, avaliar tirar do ministro André Mendonça e assumir as investigações dos casos Master e INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para tentar conter a crise instalada na corte.
Fachin reuniu auxiliares na tarde de domingo (6) para tratar da disputa entre Mendonça e Alexandre de Moraes. O encontro com assessores mais próximos foi chamado para articular o caminho e a forma com a qual o presidente do Supremo deverá dirigir o momento inédito.

Notícias relacionadas