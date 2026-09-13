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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 14:40

Prorrogação do Funrigs é boa para o RS e o Brasil, sustenta Gabriel

Candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB) projeta entregar situação fiscal do Estado mais sólida em 2031

Candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB) projeta entregar situação fiscal do Estado mais sólida em 2031

GABRIELI SILVA/ESPECIAL/JC
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Bolívar Cavalar e Paula Coutinho
Candidato ao governo do Rio Grande do Sul da situação, o vice-governador Gabriel Souza (MDB) acredita que a atual gestão de Eduardo Leite (PSD) promoveu reformas positivas ao Estado, especialmente no âmbito das contas públicas. Com discurso de evolução da atual agenda, o emedebista traça suas prioridades para as finanças do Estado, que incluem a prorrogação do Funrigs, o fundo da reconstrução após as cheias de 2024, e adesão ao novo programa de renegociação das dívidas dos estados com a União, o Propag, com inclusão das dívidas garantidas - aquelas cujos credores não são o ente federal.

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