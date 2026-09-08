Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 12:07

TSE proíbe propaganda e uso de adesivos de candidatos em carros de aplicativos nas eleições

Tribunal Superiro Eleiraral diz que veículos não podem ser transformados em espaços de divulgação política

Tribunal Superiro Eleiraral diz que veículos não podem ser transformados em espaços de divulgação política

EVANDRO OLIVEIRA/JC
Compartilhe:
Agências
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que motoristas que trabalham com aplicativos de transporte, como Uber, 99 e outras plataformas, não utilizem os veículos para divulgar propaganda eleitoral durante as eleições de 2026. A proibição vale para adesivos, cartazes ou qualquer outro tipo de material de campanha colocado nos vidros, portas ou demais partes dos automóveis.

Notícias relacionadas