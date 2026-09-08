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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 07:57

No 1º turno Lula tem 39% e Flávio tem 35%, aponta pesquisa BTG/Nexus

Pesquisa ainda mostra que 81% dos eleitores dizem ter certeza do seu voto no primeiro turno

Pesquisa ainda mostra que 81% dos eleitores dizem ter certeza do seu voto no primeiro turno

Gledston Tavares and Pablo PORCIUNCULA / AFP
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua liderando as intenções de voto para o primeiro turno com 39%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira (8). É o mesmo porcentual registrado na semana passada, na pesquisa do dia 31 de agosto.

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