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Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 19:08

MCC organiza manifestação contra Alexandre de Moraes no Parcão

Movimento Conservador Cristão organizou manifestação pedindo impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes

Movimento Conservador Cristão organizou manifestação pedindo impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes

Celito Júnior/Divulgação/JC
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Marcus Meneghetti
A manifestação no Parque Moinhos de Vento nesta segunda-feira (7), organizada pelo Movimento Cristão Conservador (MCC) em Porto Alegre, criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O evento contou com a presença do candidato ao governo do Estado, Luciano Zucco (PL), dos candidatos ao Senado Marcel Van Hattem (Novo) e Ubiratan Sanderson (PL), entre outras lideranças de direita do Rio Grande do Sul. 

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