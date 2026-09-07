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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 18:37

Candidatos fazem campanha na Expointer e no desfile de 7 de setembro

Apresentação de 7 Setembro atraiu público na Capital ontem

Apresentação de 7 Setembro atraiu público na Capital ontem

Fernanda Davoglio/Especial/JC
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Marcus Meneghetti
O tempo ensolarado durante o feriadão de 7 de setembro proporcionou aos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul uma oportunidade de interagir diretamente com o eleitorado na Região Metropolitana de Porto Alegre. Os nomes que disputam o Palácio Piratini buscaram votos junto ao público que acompanhava o desfile do Dia da Independência do Brasil, o Acampamento Farroupilha e a Expointer.

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