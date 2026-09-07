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Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 11:13

Lula reúne Fachin, Alcolumbre e Motta em 7 de Setembro com gritos do público pelo fim da escala 6x1

Presidente Lula saúda o público no desfile do Dia da Independência

Presidente Lula saúda o público no desfile do Dia da Independência

Evaristo Sa/ AFP/JC
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Agências
O presidente Lula (PT) participou do desfile de 7 de Setembro deste ano com a presença dos chefes dos Três Poderes, incluindo o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, em meio à crise que atinge a corte.
Ao lado do presidente, estiveram o chefe do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).
 
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Na chegada de Lula ao local do desfile, parte do público começou a gritar palavras de ordem pelo fim da escala de trabalho 6x1 e entoar o coro de "olê olá, Lula".

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