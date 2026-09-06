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Publicada em 06 de Setembro de 2026 às 15:37

Mais eleitores viram conteúdo eleitoral em perfis jornalísticos nas redes sociais, diz Datafolha

Os empreendedores brasileiros estão centre os entrevistados com contas em redes como Facebook, Instagram, Tik Tok e Kwai, 57% viram esse tipo de conteúdo nas últimas semanasada vez mais conectados às redes sociais

Os empreendedores brasileiros estão centre os entrevistados com contas em redes como Facebook, Instagram, Tik Tok e Kwai, 57% viram esse tipo de conteúdo nas últimas semanasada vez mais conectados às redes sociais

FREEPIK/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
 
Um número maior de eleitores que têm contas em redes sociais viram conteúdos sobre as eleições de 2026 em perfis de veículos jornalísticos do que em perfis de candidatos ou de influenciadores, mostra nova pesquisa Datafolha.
 
• LEIA TAMBÉM: TSE conclui lacração dos sistemas eleitorais que serão usados nas eleições de 2026
 
O levantamento indica que, entre os entrevistados com contas em redes como Facebook, Instagram, Tik Tok e Kwai, 57% viram esse tipo de conteúdo nas últimas semanas.
Entre este grupo, 75% tiveram contato com esse tipo de publicação em perfis de veículos jornalísticos, 71% em perfis de jornalistas, 69% nos perfis dos candidatos, 65% nos perfis de amigos ou familiares, 61% nos perfis de influenciadores e 47% em grupos do WhatsApp ou do Telegram.

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