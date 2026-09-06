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CapaPolíticaSupremo Tribunal Federal

Publicada em 06 de Setembro de 2026 às 15:13

Senado não pode se omitir diante dos fatos que envolvem STF, diz Tereza Cristina

A ex-ministra da Agricultura no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que a população está "estarrecida" com os acontecimentos

A ex-ministra da Agricultura no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que a população está "estarrecida" com os acontecimentos

Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
A líder do PP no Senado, senadora Tereza Cristina (PP-MS), defendeu que o Senado não se omita diante dos fatos que envolvem o Supremo Tribunal Federal. "O Senado Federal tem responsabilidades constitucionais e não pode se omitir. A ampla defesa deve ser garantida a todos, mas não podemos ignorar suspeitas gravíssimas. Temos de buscar a verdade. Sempre com independência, transparência e respeito à Constituição", escreveu a senadora em publicação no Instagram.
 
Sem mencionar diretamente as revelações da última semana em que a Polícia Federal (PF) mostrou diálogos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro com o ministro do STF Alexandre de Moraes, Tereza Cristina disse que a população está "estarrecida".
 
"A população brasileira está estarrecida com os fatos que envolvem hoje o STF. E com razão. A sociedade não pode perder a confiança nas nossas instituições. Nenhuma autoridade está acima da lei", continuou a senadora que também é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária no Senado.
 
• LEIA TAMBÉM: Relatório usado por Moraes não poderia circular fora da PF, diz chefe de entidade dos delegados
 
Após a revelação da PF, senadores protocolaram novos pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes e pressionam a presidência da Casa pela abertura dos processos. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), há 109 solicitações no Congresso de impeachment dos dez ministros do Supremo Tribunal Federal. O Senado tem a competência constitucional de processar e julgar ministros do STF por crimes de responsabilidade.

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