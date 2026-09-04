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CapaPolíticaExpointer 2026

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 19:46

Luciano Zucco (PL) destaca demandas do agronegócio e projeta segundo turno na Expointer

O candidato esteve na casa do Jornal do Comércio na Expointer nesta sexta-feira (4)

O candidato esteve na casa do Jornal do Comércio na Expointer nesta sexta-feira (4)

Dani Villar/Especial/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Em visita à casa do Jornal do Comércio na Expointer na tarde desta sexta-feira (4), o candidato ao governo do Estado Luciano Zucco (PL) falou sobre a relevância do evento para o Rio Grande do Sul e detalhou suas estratégias para a disputa eleitoral, apresentando as propostas de seu plano de governo. O político foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

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