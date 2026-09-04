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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 15:57

Sindicatos prometem pressionar Senado para votar 6x1 antes do primeiro turno

CUT avalia que decisão de adiar votação é fruto de pressão de empresários e oposição

CUT avalia que decisão de adiar votação é fruto de pressão de empresários e oposição

Agência Brasil
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Agências
As principais centrais sindicais do Brasil articulam pressionar os senadores em cada unidade da federação (UF) para antecipar a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala de seis dias de trabalho por um de descanso e reduz a jornada para 40 horas semanais.

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