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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 12:11

Dino diz que 'STF é maior que qualquer um que o integra' após escalada da tensão entre Moraes e Mendonça

Ministro defende que corte continue julgando normalmente seus processos

Ministro defende que corte continue julgando normalmente seus processos

Gustavo Moreno/STF/JC
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Agências
O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse nesta sexta-feira (4) que o tribunal "é maior do que qualquer um que o integra" e defendeu que a corte continue julgando normalmente seus processos, mesmo em meio à escalada das tensões entre Alexandre de Moraes e André Mendonça.
 
A publicação no Instagram ocorre um dia depois de Moraes pedir a abertura de um processo contra o colega por abuso de autoridade, devido à sua atuação no caso do Banco Master. Antes, Mendonça havia indicado levar ao plenário a possibilidade de investigar Moraes pelos elos com Daniel Vorcaro.
Dino disse que as saídas para as crises dependem de três elementos: respeitar os procedimentos, saber ouvir e avaliar o tempo. O ministro, que é aliado de Moraes, disse que, se o Judiciário não souber se manter, pode virar "um mero joguete de outros poderes, por exemplo das forças partidárias em luta eleitoral".

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